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Два боевика ИГ подорвали себя на севере Ирака

19 октября 2016 10:26
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Новости Ирака. К событиям в мире. Два террориста-смертника «Исламского государства» совершили самоподрыв на севере Ирака недалеко от Мосула. Информация о жертвах атаки пока не поступала.

Напомним, от террористов освободили 20 населенных пунктов. Боевики согнали в центр Мосула жителей окрестных деревень, чтобы использовать их в качестве живого щита. Экстремисты жгут нефть и мазут, чтобы помешать авианалетам.

Замкнуть кольцо вокруг города силам коалиции пока не удалось.

Наземная военная операция по освобождению Мосула стартовала в начале недели. Освобождение города должно стать символом успешной борьбы с «Исламским государством», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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