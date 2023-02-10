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Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят

10 февраля 2023 12:08
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Китайский фотограф снял редкие кадры. На них беркуты нападают на беспомощных ягнят. Все произошло в угодьях, которые входят в Пекинское муниципальное управление лесного хозяйства и парков.  

Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят-1

Дуань Чжэн, фотограф-любитель:  
Внезапно появился еще один беркут с раскрытыми крыльями. Сцена, когда один беркут ловит овцу, достаточно редка. Мы были еще больше ошеломлены, когда большая птица схватила сопротивляющегося ягненка, улетая в тень.  

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Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят-4

Беркут – одна из самых известных хищных птиц Северного полушария. В Китае она находится под защитой. Теперь видно: такая же степень непререкаемости потребуется ягнятам.  

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