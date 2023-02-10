Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят

Китайский фотограф снял редкие кадры. На них беркуты нападают на беспомощных ягнят. Все произошло в угодьях, которые входят в Пекинское муниципальное управление лесного хозяйства и парков.
Китайский фотограф снял редкие кадры. На них беркуты нападают на беспомощных ягнят. Все произошло в угодьях, которые входят в Пекинское муниципальное управление лесного хозяйства и парков.
Дуань Чжэн, фотограф-любитель:
Внезапно появился еще один беркут с раскрытыми крыльями. Сцена, когда один беркут ловит овцу, достаточно редка. Мы были еще больше ошеломлены, когда большая птица схватила сопротивляющегося ягненка, улетая в тень.
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Беркут – одна из самых известных хищных птиц Северного полушария. В Китае она находится под защитой. Теперь видно: такая же степень непререкаемости потребуется ягнятам.
*На правах рекламы.
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