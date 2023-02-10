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Конгресс США потребовал прекратить помощь Украине

10 февраля 2023 11:54
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Новости США. Конгресс США потребовал прекратить помощь Украине. Свои претензии конгрессмены направили президенту Штатов в письменном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Конгресс США потребовал прекратить помощь Украине-1

Документ получил название «Резолюция об усталости от Украины». В нем говорится о том, почему необходимо прекратить всестороннюю помощь Киеву. В качестве аргументов – различные сведения о том, к чему приводит подобная поддержка. В частности, речь об истощении военных запасов самих Штатов и жертв среди мирного населения.  

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# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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