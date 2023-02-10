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В Перу возобновились антиправительственные акции

10 февраля 2023 09:36
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Новости Перу. Масштабные антиправительственные акции возобновились в Перу. Накануне тысячи людей в разных городах страны вновь вышли на митинги с требованием отставки Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу возобновились антиправительственные акции-1

Наиболее массовая демонстрация прошла в Лиме. Она же оказалась самой неспокойной. Столичная акция переросла в массовые беспорядки и завершилась жестким столкновением полиции с протестующими. Акции протеста в Перу начались в начале декабря, когда бывший президент Кастильо был отстранен от должности. За это время в результате демонстраций, которые постепенно превращаются в гражданскую войну, погибли 48 человек.

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# Акции протеста # Дина Болуарте # Педро Кастильо # Фотофакт

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