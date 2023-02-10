Наводнения в Боливии. Эвакуированы около 5 тысяч человек

Новости Боливии. Мощные наводнения охватили Боливию. Два человека погибли. Около 5 тысяч жителей эвакуированы. Несколько провинций затоплены, в шести объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Мощные наводнения охватили Боливию. Два человека погибли. Около 5 тысяч жителей эвакуированы. Несколько провинций затоплены, в шести объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под водой оказались жилые дома и сельскохозяйственные угодья, пострадали порядка 30 тысяч гектаров посевов. Труднее остальных пришлось жителям департаментов Ла-Пас и Санта-Крус. Туда доставлено 140 тонн гуманитарной помощи.
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