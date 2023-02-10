Наводнения в Боливии. Эвакуированы около 5 тысяч человек

Новости Боливии. Мощные наводнения охватили Боливию. Два человека погибли. Около 5 тысяч жителей эвакуированы. Несколько провинций затоплены, в шести объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.