В датском сафари-парке Кнутенборг откроется музей динозавров и других доисторических животных

Музей динозавров и других доисторических животных в сафари-парке Кнутенборг откроется в Дании. В числе экспонатов будут скелеты шести ящеров, найденных в последние годы в США.
Музей динозавров и других доисторических животных в сафари-парке Кнутенборг откроется в Дании. В числе экспонатов будут скелеты шести ящеров, найденных в последние годы в США.
Кристоффер Кнут, владелец сафари-парка Кнутенборг:
Мы только что получили этот ящик. И в нем совершенно новый динозавр. Это рогатый ящер из инфраотряда цератопсы. Раньше он был неизвестен.
В музее также представят скелет аллозавра Большой Джо. Он один из самых хорошо сохранившихся, который известен на планете. Кроме того, в экспозицию войдут окаменелые останки археоптерикса.
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Кристоффер Кнут:
Думаю, нам очень повезло, что некоторые прекрасные экземпляры динозавров были найдены в то время, когда мы искали экспонаты. Так мы смогли их зарезервировать и доставить в Данию, чтобы организовать, возможно, лучшую выставку динозавров в Европе.
В числе экспонатов также будут скелеты десяти животных, которые обитали примерно 300 миллионов лет, окаменелости животных ледникового периода кайнозойской эры, начавшейся 20-30 миллионов лет назад. Сафари-парк Кнутенборг расположен на месте бывшего средневекового поместья на юго-востоке Дании. Его территория 660 гектаров. Здесь есть и представители фауны, живущие на планете по сей день, включая слонов, носорогов и тигров. Это крупнейший сафари-парк в Северной Европе. Ежегодно его посещают 200 тысяч гостей.
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