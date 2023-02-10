В датском сафари-парке Кнутенборг откроется музей динозавров и других доисторических животных

Музей динозавров и других доисторических животных в сафари-парке Кнутенборг откроется в Дании. В числе экспонатов будут скелеты шести ящеров, найденных в последние годы в США.

Кристоффер Кнут, владелец сафари-парка Кнутенборг:

Мы только что получили этот ящик. И в нем совершенно новый динозавр. Это рогатый ящер из инфраотряда цератопсы. Раньше он был неизвестен.

В музее также представят скелет аллозавра Большой Джо. Он один из самых хорошо сохранившихся, который известен на планете. Кроме того, в экспозицию войдут окаменелые останки археоптерикса.

Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят – подробности здесь.

Кристоффер Кнут:

Думаю, нам очень повезло, что некоторые прекрасные экземпляры динозавров были найдены в то время, когда мы искали экспонаты. Так мы смогли их зарезервировать и доставить в Данию, чтобы организовать, возможно, лучшую выставку динозавров в Европе.