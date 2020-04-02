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Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии

02 апреля 2020 08:18
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Новости Китая. В мировых СМИ темой № 1 остается пандемия коронавируса. В США и европейских странах, таких как Италия, Испания и Германия, ситуация с распространением заболевания все еще напряженная.

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Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии-1

Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии-3

Между тем китайские медики планируют тестировать вакцину против коронавируса за рубежом. Первая фаза клинических испытаний лекарства началась в Ухане еще в середине марта. Участие в ней приняли 108 добровольцев. Результаты будут известны уже к концу апреля.

Однако чтобы продолжить тестирование, специалистам потребуются тысячи человек. Поскольку в Китае уже более 93 % заболевших коронавирусом поправились, ученые предлагают продолжить испытания на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии-6

Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии-8

# Коронавирус # Фотофакт

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