Китайские учёные предлагают тестировать вакцину против коронавируса в странах, наиболее пострадавших от пандемии

Новости Китая. В мировых СМИ темой № 1 остается пандемия коронавируса. В США и европейских странах, таких как Италия, Испания и Германия, ситуация с распространением заболевания все еще напряженная.

Между тем китайские медики планируют тестировать вакцину против коронавируса за рубежом. Первая фаза клинических испытаний лекарства началась в Ухане еще в середине марта. Участие в ней приняли 108 добровольцев. Результаты будут известны уже к концу апреля.

Однако чтобы продолжить тестирование, специалистам потребуются тысячи человек. Поскольку в Китае уже более 93 % заболевших коронавирусом поправились, ученые предлагают продолжить испытания на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.