В порту Роттердама нашли более двух тонн кокаина в контейнерах с манго

Новости Нидерландов. Крупную партию наркотиков изъяли в порту Роттердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Более двух тонн кокаина обнаружили в ходе нескольких спецопераций. Часть запретного груза находилась в контейнерах с манго и в упаковках лимонного сока. Ещё 865 килограммов – среди ананасов из Коста-Рики.