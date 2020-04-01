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В порту Роттердама нашли более двух тонн кокаина в контейнерах с манго

01 апреля 2020 14:25
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Новости Нидерландов. Крупную партию наркотиков изъяли в порту Роттердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту Роттердама нашли более двух тонн кокаина в контейнерах с манго -1



Более двух тонн кокаина обнаружили в ходе нескольких спецопераций. Часть запретного груза находилась в контейнерах с манго и в упаковках лимонного сока. Ещё 865 килограммов – среди ананасов из Коста-Рики.

В порту Роттердама нашли более двух тонн кокаина в контейнерах с манго -3

Всю найденную партию уничтожили. Тяжелые наркотики в стране запрещены. Контрабандистов разыскивают правоохранители. 

# Наркотики # Фотофакт

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