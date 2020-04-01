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Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец

01 апреля 2020 12:55
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Новости мира. Теперь официально: самым пожилым мужчиной в мире признали 112-летнего британца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец-1

Соответствующее заявление разместили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Этот так называемый титул перешёл к Роберту Уэйтону после смерти японца Титэцу Ватанабэ.

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец-4

Из-за ситуации с коронавирусом, сертификат британцу вручил не представитель книги Гиннесса, а сотрудники дома престарелых, где рекордсмен сейчас проживает. Уэйтон родился в марте 1908 года. Работал инженером и учителем.

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец-7

Сейчас он делает игрушечные мельницы, а вырученные от продажи деньги отдаёт на благотворительность.

# Долгожители # Роберт Уэйтон # Титэцу Ватанабэ # Фотофакт

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