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В ООН представили план, который поможет победить коронавирус

01 апреля 2020 08:30
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Новости мира. В ООН представили план, который поможет победить коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае выздоровели почти 92 % людей, заболевших коронавирусом

В ООН представили план, который поможет победить коронавирус-1

Необходимо объединиться и общими силами остановить распространение пандемии Covid-19, заявил генсек ООН. По словам Антониу Гутерриша, важно разработать вакцину, а также помочь людям пережить это тяжелое время, в том числе экономические трудности.   

В ООН представили план, который поможет победить коронавирус-4

# Коронавирус # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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