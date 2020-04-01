Новости мира. В ООН представили план, который поможет победить коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо объединиться и общими силами остановить распространение пандемии Covid-19, – заявил генсек ООН. По словам Антониу Гутерриша, важно разработать вакцину, а также помочь людям пережить это тяжелое время, в том числе экономические трудности.