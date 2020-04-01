Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам

Новости CША. В США устраняют последствия серии торнадо. Непогода испытывает страну на прочность уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости CША. В США устраняют последствия серии торнадо. Непогода испытывает страну на прочность уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вихри прокатились по штатам Алабама, Миссисипи, Арканзас и Джорджия. В результате разгула стихии разрушенными оказались десятки зданий.
Сильный ветер, скорость которого достигала почти 100 километров в час, переворачивал машины, валил деревья и рекламные щиты. Улицы усыпаны мусором. Без электричества остались свыше 35 тысяч домов и предприятий.