Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам

Новости CША. В США устраняют последствия серии торнадо. Непогода испытывает страну на прочность уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вихри прокатились по штатам Алабама, Миссисипи, Арканзас и Джорджия. В результате разгула стихии разрушенными оказались десятки зданий.