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Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам

01 апреля 2020 14:17
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Новости CША. В США устраняют последствия серии торнадо. Непогода испытывает страну на прочность уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам-1

Вихри прокатились по штатам Алабама, Миссисипи, Арканзас и Джорджия. В результате разгула стихии разрушенными оказались десятки зданий.

Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам-4

Сильный ветер, скорость которого достигала почти 100 километров в час, переворачивал машины, валил деревья и рекламные щиты. Улицы усыпаны мусором. Без электричества остались свыше 35 тысяч домов и предприятий.

Ветер скоростью в 100 км/ч. Серия торнадо прокатилась по американским штатам-7

# Торнадо в США # Фотофакт

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