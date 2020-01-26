Прямой эфир

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

26 января 2020 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса-1

Тем временем китайские медики уточнили симптомы заболевания – сухой кашель, высокая температура, головная боль, могут наблюдаться расстройство желудка и общая слабость. Вакцина от вируса до сих пор не изобретена.

«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса-4

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года произошла первая вспышка заболевания. К этому дню случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны.

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса-7

Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых

На фоне стремительного распространения вируса в 25 регионах Китая введен наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Закрыты 10 городов и часть Великой Китайской стены.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля
25 января 2020 16:15

В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения
25 января 2020 13:40

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны
25 января 2020 12:20

«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны