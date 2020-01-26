Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Тем временем китайские медики уточнили симптомы заболевания – сухой кашель, высокая температура, головная боль, могут наблюдаться расстройство желудка и общая слабость. Вакцина от вируса до сих пор не изобретена. «Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года произошла первая вспышка заболевания. К этому дню случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны.