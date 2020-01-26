Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека
Тем временем китайские медики уточнили симптомы заболевания – сухой кашель, высокая температура, головная боль, могут наблюдаться расстройство желудка и общая слабость. Вакцина от вируса до сих пор не изобретена.
«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ
Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года произошла первая вспышка заболевания. К этому дню случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны.
Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых
На фоне стремительного распространения вируса в 25 регионах Китая введен наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Закрыты 10 городов и часть Великой Китайской стены.