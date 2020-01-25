«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны
Новости Китая. Праздник Весны отмечают 25 января в Китае. С этим событием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота.
Отмечается прогресс в работе нашего индустриального парка «Великий камень» как образцового проекта инициативы «Пояс и путь». Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности.
Александр Лукашенко выступил с предложением объявить в двусторонних отношениях 2020-й Годом межрегионального сотрудничества. Президент также подтвердил приглашение председателю Китайской Народной Республики посетить в 2020 году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства.