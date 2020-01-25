«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Новости Китая. Праздник Весны отмечают 25 января в Китае. С этим событием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.