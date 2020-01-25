В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. На три градуса теплее в Риме . Переменная облачность и +4 ожидается в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Мадриде прогнозируют осадки и +8. Та же картина в Софии , но немного прохладнее. В Афинах будет +15 и ясно.

В Риге и Вильнюсе в начале недели ожидаются дожди. +1 и облачно будет в Варшаве.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На градус теплее в Киеве, но возможен мокрый снег. В Москве прогнозируют -2 и переменную облачность.