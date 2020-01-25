Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французские медики диагностировали заболевание у троих человек.

Тем временем в Китае число заболевших пневмонией нового типа увеличилось до 1330. Умерли более 40. Карантин введен в 13 городах КНР. Высший уровень реагирования объявлен в Пекине, Шанхае, а также во всей провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором произошла вспышка заболевания.

В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной для Китая. Вирус стремительно распространяется по планете. Австралия, США, Таиланд, Малайзия, Япония, Непал, Вьетнам – список стран увеличивается с каждым днем.