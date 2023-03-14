Китай возобновляет выдачу всех типов виз с 15 марта

Во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщили, что Китай с 15 марта 2023 года начнет выдавать все типы туристических виз.

Такое решение принято для облегчения передвижения людей между КНР и другими странами, говорится в сообщении, пишет РИА Новости. Китайская Народная Республика закрыла границы для туристов три года назад, когда в стране началась пандемия коронавируса. В феврале 2023 года власти Китая заявили о том, что всплеск инфекции побежден.

Сообщается, что с 15 марта въехать на территории, для посещения которых и до пандемии не требовалось наличие виз, можно будет как раньше. В частности, речь идет о туристическом острове Хайнань, центре провинции Гуандун (для туристов из Гонконга и Макао) и круизных лайнерах, которые проходят через шанхайский порт. В МИД КНР обращают внимание, что иностранцы в Китай могут въезжать и по действующим визам, которые были выданы до закрытия границ.