Латвия столкнулась с серьёзным кризисом в здравоохранении

Новости Латвии. Запись к врачу только через год. Латвия столкнулась с серьезным кризисом в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показало расследование местных СМИ, запись на прием к врачам узкого профиля начинается только с осени. Такая же ситуация с медобследованиями. Ускорить время визита не поможет даже острая боль. Связано это с недостаточным финансированием. На этот год выделено всего 1,5 миллиарда евро, а годом ранее было 2 миллиарда.