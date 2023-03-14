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Латвия столкнулась с серьёзным кризисом в здравоохранении

14 марта 2023 06:30
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Новости Латвии. Запись к врачу только через год. Латвия столкнулась с серьезным кризисом в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия столкнулась с серьёзным кризисом в здравоохранении-1

Как показало расследование местных СМИ, запись на прием к врачам узкого профиля начинается только с осени. Такая же ситуация с медобследованиями. Ускорить время визита не поможет даже острая боль. Связано это с недостаточным финансированием. На этот год выделено всего 1,5 миллиарда евро, а годом ранее было 2 миллиарда.

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# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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