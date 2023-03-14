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Россия согласилась продлить зерновую сделку

14 марта 2023 07:17
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Россия согласилась продлить зерновую сделку, но не на 120 дней, как это предполагалось, а только на 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия согласилась продлить зерновую сделку-1

При этом она будет настаивать, чтобы прибыль получала не только Украина, но и сама Россия. Дальнейшая позиция Москвы зависит от прогресса в решении вопросов, касающихся экспорта сельхозпродукции. Зерновая сделка заключена в прошлом году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предусматривает открытие коридора по Черному морю для перевозки украинской сельхозпродукции. Россия же в рамках сделки требует смягчения санкций.

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# Международная политика # Фотофакт

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