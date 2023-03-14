Трамп хочет обсудить с Путиным военную помощь Киеву

Бывший лидер США Трамп заявил, что в случае победы на выборах, он желает поговорить с российским лидером Путиным о размерах помощи Украине.

Какой будет помощь Киеву и в каких объемах, напрямую зависит от результатов выборов в США и итогов переговоров с российским лидером, приводит его слова ТАСС. Трамп также отметил, что Европа должна платить. Украинский конфликт – это интерес Европейского союза, а не Соединенных Штатов, подытожил бывший американский лидер. Как ранее сообщалось, Трамп намерен бороться за пост президента США на выборах в 2024 году.