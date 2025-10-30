Китай никогда не стремился бросать вызов кому-либо – Си Цзиньпин

На встрече с Дональдом Трампом в Пусане председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к конкуренции на мировой арене, а сосредоточен на собственном развитии и готов делиться своими достижениями с другими странами. Об этом пишет ТАСС.

«Мы никогда не хотели бросать вызов или заменять кого-либо», – сказал он.

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