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Китай никогда не стремился бросать вызов кому-либо – Си Цзиньпин

30 октября 2025 09:52
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Китай никогда не стремился бросать вызов кому-либо – Си Цзиньпин-0

На встрече с Дональдом Трампом в Пусане председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к конкуренции на мировой арене, а сосредоточен на собственном развитии и готов делиться своими достижениями с другими странами. Об этом пишет ТАСС.

«Мы никогда не хотели бросать вызов или заменять кого-либо», – сказал он.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Си Цзиньпин

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