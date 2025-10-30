Китай никогда не стремился бросать вызов кому-либо – Си Цзиньпин

На встрече с Дональдом Трампом в Пусане председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к конкуренции на мировой арене, а сосредоточен на собственном развитии и готов делиться своими достижениями с другими странами. Об этом пишет ТАСС.
«Мы никогда не хотели бросать вызов или заменять кого-либо», – сказал он.
Читайте также:
Си Цзиньпин: переговоры Китая и США должны дать опору мировой экономике
Си Цзиньпин: Китай уверен в своей способности противостоять вызовам и рискам
Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны поддерживать контакты на всех уровнях
Си Цзиньпин заявил о важности экономического сотрудничества с США
Фото: pixabay