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Си Цзиньпин заявил о важности экономического сотрудничества с США

30 октября 2025 09:31
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Си Цзиньпин заявил о важности экономического сотрудничества с США-0

На встрече с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться стабилизирующим фактором в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал стороны избегать конфронтации, учитывать общие интересы и развивать диалог, основанный на принципах равенства и взаимной выгоды, расширяя сферы взаимодействия и сокращая разногласия.

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Фото: pixabay

# Международная политика

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