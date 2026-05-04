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В Германии зафиксирован скачок уровня насилия в отношении работников железной дороги

04 мая 2026 07:04
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В Германии зафиксирован тревожный скачок уровня насилия в отношении работников железной дороги: только за 2025 год – почти три тысячи инцидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован скачок уровня насилия в отношении работников железной дороги-2

А в феврале в результате нападения безбилетного пассажира погиб контролер. Эта трагедия заставила профсоюзы бить тревогу: каждый третий сотрудник задумывается об увольнении из-за страха за свою безопасность. Работникам начали выдавать нательные видеокамеры, с мая на ряде вокзалов Берлина и на главной станции Ганновера запретили продавать спиртное – власти считают, что эти меры помогут снизить уровень агрессии.

# Германия

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