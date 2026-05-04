Британия разрешила авиакомпаниям объединять рейсы из-за опасений нехватки топлива

Британский Минтранс пошел на важное послабление для авиакомпаний: теперь перевозчики могут объединять рейсы по одинаковым маршрутам – это позволит существенно экономить авиатопливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной изменений стали перебои с поставками керосина из-за закрытого Ормузского пролива. Ранее власти жестко требовали от авиакомпаний использовать не менее 80 % выделенных им взлетно-посадочных слотов в течение сезона – только так перевозчики могли сохранить их на следующий год. Теперь ситуация изменится – мера призвана сделать авиаперевозки более рациональными.