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Кишинёв и некоторые районы Молдовы остались без света и воды. Правительство обвинило во всём Россию

23 ноября 2022 16:36
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Новости Молдовы. Кишинев и некоторые районы Молдовы на время остались без света и воды. Сейчас ситуация стабилизирована. Тем не менее это не помешало правительству обвинить в случившемся Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице также наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета, а отключения электричества привели к коллапсу на дорогах.

Интересно, что ответственность за все это глава республики Майя Санду возложила на Москву.

Кишинёв и некоторые районы Молдовы остались без света и воды. Правительство обвинило во всём Россию-1

Тем временем в стране продолжаются протесты с требованием ее отставки. Люди уверены, что Санду не справляется со своими обязанностями и неправильно расставляет приоритеты, отодвигая интересы собственных граждан на второй, если не на третий план.

Кишинёв и некоторые районы Молдовы остались без света и воды. Правительство обвинило во всём Россию-4

В частности, речь о растущих ценах и нехватке топлива в стране. Участники антиправительственных протестов требуют от властей договориться с Россией и решить проблему энергетического кризиса в стране.

# Международная политика # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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