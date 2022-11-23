Кишинёв и некоторые районы Молдовы остались без света и воды. Правительство обвинило во всём Россию
Новости Молдовы. Кишинев и некоторые районы Молдовы на время остались без света и воды. Сейчас ситуация стабилизирована. Тем не менее это не помешало правительству обвинить в случившемся Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице также наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета, а отключения электричества привели к коллапсу на дорогах.
Интересно, что ответственность за все это глава республики Майя Санду возложила на Москву.
Тем временем в стране продолжаются протесты с требованием ее отставки. Люди уверены, что Санду не справляется со своими обязанностями и неправильно расставляет приоритеты, отодвигая интересы собственных граждан на второй, если не на третий план.
В частности, речь о растущих ценах и нехватке топлива в стране. Участники антиправительственных протестов требуют от властей договориться с Россией и решить проблему энергетического кризиса в стране.