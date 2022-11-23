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В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома

23 ноября 2022 13:44
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Европа столкнулась с катастрофическим дефицитом врачей. Об этом сообщает авторитетное издание «Политико», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его данным, ЕС не хватает около двух миллионов медицинских работников.  

В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома-1

Из-за этого система здравоохранения оказалась на грани коллапса. В Греции службы скорой помощи не могут оперативно выезжать на вызовы из-за нехватки персонала. Десятки тысяч вакансий открыты в Финляндии. В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома. Во Франции без медпомощи оказались жители сотни деревень, так как там не могут найти замену ушедшим на пенсию врачам.  

В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома-4

Молодежь отказывается идти в профессию из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. То, что ситуация стала критической, подтвердила и глава Постоянного комитета европейских врачей. По ее словам, устойчивость системы здравоохранения находится под серьезной угрозой.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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