Европа столкнулась с катастрофическим дефицитом врачей. Об этом сообщает авторитетное издание «Политико», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его данным, ЕС не хватает около двух миллионов медицинских работников.
Европа столкнулась с катастрофическим дефицитом врачей. Об этом сообщает авторитетное издание «Политико», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его данным, ЕС не хватает около двух миллионов медицинских работников.
Из-за этого система здравоохранения оказалась на грани коллапса. В Греции службы скорой помощи не могут оперативно выезжать на вызовы из-за нехватки персонала. Десятки тысяч вакансий открыты в Финляндии. В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома. Во Франции без медпомощи оказались жители сотни деревень, так как там не могут найти замену ушедшим на пенсию врачам.
Молодежь отказывается идти в профессию из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. То, что ситуация стала критической, подтвердила и глава Постоянного комитета европейских врачей. По ее словам, устойчивость системы здравоохранения находится под серьезной угрозой.