Европа столкнулась с катастрофическим дефицитом врачей. Об этом сообщает авторитетное издание «Политико», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его данным, ЕС не хватает около двух миллионов медицинских работников.

Из-за этого система здравоохранения оказалась на грани коллапса. В Греции службы скорой помощи не могут оперативно выезжать на вызовы из-за нехватки персонала. Десятки тысяч вакансий открыты в Финляндии. В Португалии из-за отсутствия врачей вынуждены закрывать родильные дома. Во Франции без медпомощи оказались жители сотни деревень, так как там не могут найти замену ушедшим на пенсию врачам.