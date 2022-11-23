Британия запретила Шотландии проводить референдум об отделении от королевства

Новости Великобритании. Британия запретила Шотландии быть независимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верховный суд страны постановил, что Эдинбург не имеет права проводить новый референдум об отделении от объединенного королевства без согласия Лондона.

Этим поставлен крест на стремлении страны стать свободной, так как добиться этого разрешения, по крайней мере, в ближайшей исторической перспективе практически невозможно. Однако правительство Эдинбурга будет бороться за то, чтобы пересмотреть это решение. В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости.