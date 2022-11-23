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Британия запретила Шотландии проводить референдум об отделении от королевства

23 ноября 2022 13:43
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Новости Великобритании. Британия запретила Шотландии быть независимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верховный суд страны постановил, что Эдинбург не имеет права проводить новый референдум об отделении от объединенного королевства без согласия Лондона.  

Британия запретила Шотландии проводить референдум об отделении от королевства-1

Этим поставлен крест на стремлении страны стать свободной, так как добиться этого разрешения, по крайней мере, в ближайшей исторической перспективе практически невозможно. Однако правительство Эдинбурга будет бороться за то, чтобы пересмотреть это решение. В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости.  

Британия запретила Шотландии проводить референдум об отделении от королевства-4

Тогда более 55 % жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В июне первый министр Шотландии заявила о решении провести новый плебисцит в октябре 2023 года.  

# Международная политика # Никола Фергюсон Стерджен # Новости Великобритании # Фотофакт

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