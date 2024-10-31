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Ким Дон Ёп: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США

31 октября 2024 07:55
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Запущенная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР продемонстрировала способность поразить территорию США даже с более крупной боеголовкой или несколькими боеголовками, считает Ким Дон Ёп, доцент сеульского Университета северокорейских исследований. Об этом пишет РИА Новости.

Ракете удалось достичь максимальной продолжительности полета в 86 минут и высоты в 7 000 километров, продемонстрировав максимальную тягу.

Цель пуска – демонстрация способности поражения территории США. Ким Дон Ёп также сказал, что запуск вряд ли повлияет на выборы президента США, несмотря на близость к ним.

Прежде сообщалось, что Северная Корея произвела запуск ракеты из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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