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В Аргентине бастуют работники транспортной отрасли

31 октября 2024 07:44
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В Аргентине бастуют работники транспорта. Отменено или перенесено более 260 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине бастуют работники транспортной отрасли-2

Также нарушалась работа железной дороги, метро, грузового транспорта. В столице и пригородах большие очереди на автобусных остановках. Профсоюзы требуют повышения зарплаты сотрудников и выступают против планов приватизации. 

Протесты в Аргентине продолжаются после вступления в должность Хавьера Милея, который начал шоковые экономические реформы.

# Акции протеста

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