В Аргентине бастуют работники транспортной отрасли

В Аргентине бастуют работники транспорта. Отменено или перенесено более 260 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также нарушалась работа железной дороги, метро, грузового транспорта. В столице и пригородах большие очереди на автобусных остановках. Профсоюзы требуют повышения зарплаты сотрудников и выступают против планов приватизации.

Протесты в Аргентине продолжаются после вступления в должность Хавьера Милея, который начал шоковые экономические реформы.