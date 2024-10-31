Эксперты назвали Германию проблемным регионом еврозоны

Экономический кризис и стагнация производства привели Германию к серьезным проблемам. По оценкам экспертов, ФРГ является проблемным регионом еврозоны с точки зрения экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики отметили, что ситуация с заказами в сфере промышленности остается неудовлетворительной, а растущая фрагментация мировой экономики негативно сказывается на компаниях. К этому добавляется небольшая инвестиционная активность, в чем виновато правительство страны. Ранее ведущие экономические институты Германии пересмотрели прогноз роста ВВП на текущий год в сторону понижения.