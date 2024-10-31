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Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв

31 октября 2024 07:43
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Хорватия возвращает призыв на военную службу с начала следующего года. Он был отменен 16 лет назад. Причиной стала напряженность в Европе, как заявили в Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв-2

Срок службы составит два месяца. Министр обороны Хорватии также исключил экономию бюджетных средств в военной сфере. По данным СМИ, другие европейские страны рассматривают аналогичные меры или уже восстановили обязательную военную службу в ответ на усиление напряженности в регионе.

# Международная политика

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