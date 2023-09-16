Ким Чен Ын заявил о готовности к созданию столетнего плана укрепления дружеских связей с Россией

Ким Чен Ын заявил о готовности к созданию столетнего плана укрепления дружеских связей между Россией и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит северокорейского лидера продолжается. Интересуется он разными аспектами сотрудничества двух стран. Сегодня Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке. Лидеру КНДР показали противокорабельные ракетные комплексы, а также автоматическую артиллерийскую установку. В качестве подарка правителю преподнесли модель боевого корабля. После глава КНДР оценил балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.