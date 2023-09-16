В Москве до +19°C, в Риме +32°C. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 сентября

В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем и грозами, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене малооблачно, там воздух прогреется до +28 °C. Жителей Рима также ожидает ясная без осадков погода и до +32. Без осадков и до +23 °C в Мадриде.

В столице Болгарии +27 °C, ясно. В Анкаре тем временем будет отмечена безоблачная погода и до +26 °C. До +30 °C в Афинах, осадков также не ожидается.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге пройдут сильные дожди, а воздух прогреется до +18 °C. Жителей Вильнюса ожидает преимущественно ясное погодное настроение, столбик термометра там поднимется до отметки в +23 °C. В Варшаве +27 °C, малооблачно. В Киеве до +25 °C, без осадков. В Москве до +19 °C, а также облачная с прояснениями погода.