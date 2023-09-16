Польский политолог: правительство просто не хочет воевать против инфляции

В ходе электоральной кампании в Польше не ожидают хамских фальсификаций. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил политолог Томаш Янковский, сославшись на общую атмосферу в стране: польские политики стремятся создать авторитарный режим, но пока успехи не так очевидны. Тем не менее для перестраховки оппозиционная партия «Гражданская платформа» привлекла к наблюдению за комиссиями около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным оценкам, сегодня лидирует правящая партия «Право и справедливость». Впрочем, отрыв по голосам будет небольшим, этого недостаточно, чтобы исполнить давнюю мечту политического руководства Польши о самостоятельном правлении. Как отметил эксперт, «Право и справедливость» могут победить, но создадут правительство меньшинства, тогда им придется искать союзников. Подобная неопределенность – критична для польского государства в нынешних условиях.

Последствия экономической политики во время пандемии COVID-19 привели к росту инфляции, ее уровень – рекордный для Польши за последние 15 лет. Ситуация кризисная, однако конкретных действий для борьбы с ростом цен правительство не принимает. По словам эксперта, в этом есть личный интерес.

Также к числу причин инфляции в стране специалисты относят ситуацию в Украине: сегодня бюджетные средства тратят на закупку оружия из США.

Томаш Янковский, политолог (Польша):

Надо понимать, что, если есть инфляция, это хорошо для правительства, потому что больше денег из налога для государства. В этом проблема, что, я думаю, они просто не хотят воевать против инфляции. А поляки к инфляции не привыкли тоже. За последние 10-15 лет такого не было. А сейчас мы можем это увидеть в магазинах каждый день. Последнее решение по этому делу в правительстве – тоже можно, к сожалению, думать, что инфляция будет больше и больше.

С учетом подобной обстановки польским политикам необходим плохой пример, чтобы на этом фоне казаться лучше. Варшава рассорилась с Минском, и сейчас против Беларуси ведется серьезная информационная кампания. Местная пропаганда рисует из нашей страны агрессора. Но далеко не все поляки разделяют это мнение.