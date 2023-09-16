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Шольц назвал основные причины экономических проблем Германии

16 сентября 2023 11:34
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Канцлер Германии Олаф Шольц связывает возникшие в экономике проблемы с ослаблением экспортного рынка и повышением стоимости энергоносителей. Об этом пишет ТАСС.

Он не верит, что эти трудности могут быть решены за счет займов. Шольц отмечает, что основной причиной этому является снижение активности на некоторых экспортных направлениях, в частности, в Китае. Он говорит также о высоком уровне инфляции и росте цен на энергоносители, связанных с обстановкой вокруг Украины и нарушением логистических цепочек во время пандемии.

Тем не менее Шольц призывает не думать лишь о кризисе и указывает на позитивные моменты, например, на строительство аккумуляторных фабрик и на инвестиции в развитие электрических автомобилей.

# Международная политика # Олаф Шольц

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