Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США и Южной Кореи

Новости Северной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США в случае угрозы безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта же участь ждет и Южную Корею.
Новости Северной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США в случае угрозы безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта же участь ждет и Южную Корею.
На любую попытку нанести удар последует самый суровый ответ и, цитата, «уничтожение». По словам северокорейского лидера, силы ядерного сдерживания и армия страны находятся в повышенной боеготовности. Свою воинственную речь глава КНДР произнес накануне на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне.