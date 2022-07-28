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Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США и Южной Кореи

28 июля 2022 09:12
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Новости Северной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США в случае угрозы безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта же участь ждет и Южную Корею.

Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США и Южной Кореи-1

На любую попытку нанести удар последует самый суровый ответ и, цитата, «уничтожение». По словам северокорейского лидера, силы ядерного сдерживания и армия страны находятся в повышенной боеготовности. Свою воинственную речь глава КНДР произнес накануне на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне.  

# Международная политика # Ким Чен Ын # Фотофакт

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