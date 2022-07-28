«Я верю политикам, они разберутся» – французы про нехватку газа в стране

Новости Франции. Франция планирует заполнить газохранилища на 100 % к 1 ноября. Об этом заявил профильный министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель довольно амбициозная. Власти страны пытаются принять все меры, чтобы защитить французских граждан и подготовиться к зиме. Напомним, в начале недели министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15 %.

Да, я немного боюсь. Я уже экономлю газ, горячую воду. Но знаете, если слишком по этому поводу париться, тогда у тебя больше не будет жизни. Я верю политикам, они разберутся.

Зима точно будет холодной, на мой взгляд. И каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить себя газом. Это все, что я могу сказать.

Отключение газа влияет на все тотально. Больницы частично отапливаются газом, коммунальные помещения. Это фатально. И альтернатив, где можно получить газ, на данный момент фактически нет.