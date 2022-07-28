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Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжёлая реабилитация

28 июля 2022 07:17
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Новости России. Пострадавшей от обезьяны девочке в Подмосковье предстоит тяжелая реабилитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе (подробности). Животное, сбежавшее из частного зоопарка, напало на двухлетнего ребенка на улице. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.  

Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжёлая реабилитация-1

На помощь девочке прибежала мама, она пыталась ее спасти, но животное вело себя еще агрессивнее. Отбиться от обезьяны помог отец. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она потеряла много крови в результате рваных ран. Ребенка прооперировали. Сейчас малышка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в Мытищинской городской больнице.  

# Нападение # Виктория Ходосок # Новости России # Фотофакт

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