Протесты в Перу: в столице марши закончились столкновением с полицией

Новости Перу. Многочисленные акции протеста проходят в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Лиме мирные марши закончились ожесточенными столкновениями с полицией. Перуанцы требуют остановить рост цен и распустить Конгресс, депутатов которого обвиняют в коррупции.

Митингующие несли плакаты с призывами тщательно расследовать их преступления. Массовые беспорядки начались после того, как полиция преградила путь протестующими и попыталась их разогнать. Волнения в Перу не прекращаются с весны 2022 года. Люди недовольны экономической ситуацией и падением уровня жизни.