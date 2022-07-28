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Протесты в Перу: в столице марши закончились столкновением с полицией

28 июля 2022 08:43
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Новости Перу. Многочисленные акции протеста проходят в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Лиме мирные марши закончились ожесточенными столкновениями с полицией. Перуанцы требуют остановить рост цен и распустить Конгресс, депутатов которого обвиняют в коррупции.  

Протесты в Перу: в столице марши закончились столкновением с полицией-1

Митингующие несли плакаты с призывами тщательно расследовать их преступления. Массовые беспорядки начались после того, как полиция преградила путь протестующими и попыталась их разогнать. Волнения в Перу не прекращаются с весны 2022 года. Люди недовольны экономической ситуацией и падением уровня жизни.  

# Акции протеста # Фотофакт

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