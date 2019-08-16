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Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря

16 августа 2019 09:20
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Новости мира. КНДР снова запустила неопознанные ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два снаряда были выпущены с города Токчхон в сторону Японского моря.

Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря-1

Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря-3

Они пролетели около 230 километров. Это уже шестой по счету запуск, который осуществил Пхеньян за последние три недели.

Всем процессом руководит лидер страны Ким Чен Ын. Ракетные испытания – это ответ Пхеньяна на проходящие сейчас совместные военные учения США и Южной Кореи. КНДР воспринимает эти маневры как угрозу в свой адрес.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Фотофакт

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