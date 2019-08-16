Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря

Новости мира. КНДР снова запустила неопознанные ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два снаряда были выпущены с города Токчхон в сторону Японского моря.

Они пролетели около 230 километров. Это уже шестой по счету запуск, который осуществил Пхеньян за последние три недели.

Всем процессом руководит лидер страны Ким Чен Ын. Ракетные испытания – это ответ Пхеньяна на проходящие сейчас совместные военные учения США и Южной Кореи. КНДР воспринимает эти маневры как угрозу в свой адрес.