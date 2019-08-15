Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье

Новости России. Самолет Уральских авиалиний 15 августа совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это история о 226 пассажирах, у которых сегодня наверняка второй день рождения, и, конечно же, о высочайшем профессионализме экипажа. Корреспондент Виктория Ходосок с подробностями.

Много ли нужно для счастья? Искра надежды… Именно в такие минуты и проносится вся жизнь перед глазами. На борту самолета на на пути в Симферополь более 200 пассажиров и семь членов экипажа. Из иллюминатора только видно – кругом сплошная кукуруза. Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

На взлете двигатели аэробуса А321 атаковали чайки. Они оба из-за повреждений выключаются. Через 2 минуты полета – аварийная посадка брюхом на кукурузное поле. Такое решение принимают пилоты – 41-летний Дамир Юсупов и 23-летний Георгий Мурзин. Это уже позже во многих соцсетях напишут – герои нашего времени. А гендиректор авиакомпании расскажет прессе: его сотрудники сработали четко по инструкции, как учили.

После инцидента в СМИ начали припоминать случаи российской авиации с атаками птиц. За 2018 год более 1000 столкновений крылатых с самолетами. А ведь во всех аэропортах – специальные системы для их отпугивания. По крайней мере, быть должны. К примеру, в Америке крупных птиц отлавливают. В одной их московских воздушных гаваней и вовсе на страже пернатые – пять ястребов-тетеревятников.

Из-за жесткой посадки самолета пострадали более 70 пассажиров, среди них и дети. Никто не погиб. Всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере 100 тысяч российский рублей.