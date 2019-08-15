Прямой эфир

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье

15 августа 2019 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Самолет Уральских авиалиний 15 августа совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это история о 226 пассажирах, у которых сегодня наверняка второй день рождения, и, конечно же, о высочайшем профессионализме экипажа.

Корреспондент Виктория Ходосок с подробностями.

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-1

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-3

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-5

Много ли нужно для счастья? Искра надежды… Именно в такие минуты и проносится вся жизнь перед глазами. На борту самолета на на пути в Симферополь более 200 пассажиров и семь членов экипажа. Из иллюминатора только видно – кругом сплошная кукуруза.

Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-8

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-10

На взлете двигатели аэробуса А321 атаковали чайки. Они оба из-за повреждений выключаются. Через 2 минуты полета – аварийная посадка брюхом на кукурузное поле. Такое решение принимают пилоты – 41-летний Дамир Юсупов и 23-летний Георгий Мурзин. Это уже позже во многих соцсетях напишут – герои нашего времени. А гендиректор авиакомпании расскажет прессе: его сотрудники сработали четко по инструкции, как учили.

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-13

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-15

После инцидента в СМИ начали припоминать случаи российской авиации с атаками птиц. За 2018 год более 1000 столкновений крылатых с самолетами. А ведь во всех аэропортах – специальные системы для их отпугивания. По крайней мере, быть должны. К примеру, в Америке крупных птиц отлавливают. В одной их московских воздушных гаваней и вовсе на страже пернатые – пять ястребов-тетеревятников.

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-18

Из-за жесткой посадки самолета пострадали более 70 пассажиров, среди них и дети. Никто не погиб. Всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере 100 тысяч российский рублей.

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-21

Одна из стюардесс сказала, что самолет дымится. Мы сразу же были в панике.

Уже решено: пилотов Юсупова и Мурзина представят к госнаградам. Десятки спасенных жизней и тысячи слов благодарностей – от тех, кто был в шаге от возможно смертельной угрозы, и от тех, кто просто не безразличен к чужой судьбе.

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-24

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье-26

# Самолет # Дамир Юсупов # Георгий Мурзин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек
15 августа 2019 14:08

Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»
15 августа 2019 12:24

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»

В США мужчина захватил заложников и стрелял в полицейских, не желая сдаваться
15 августа 2019 12:20

В США мужчина захватил заложников и стрелял в полицейских, не желая сдаваться