Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

Новости России. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолёта в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больнице остаётся один человек.
Новости России. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолёта в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больнице остаётся один человек.
Напомним, воздушное судно которое следовало из Москвы в Симферополь, спустя 15 минут после взлёта в аэропорту «Жуковский», совершило жёсткую посадку в кукурузном поле.
Из-за столкновения с птицами, у лайнера загорелся двигатель. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.