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Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

15 августа 2019 14:08
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Новости России. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолёта в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больнице остаётся один человек.

Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек-1

Напомним, воздушное судно которое следовало из Москвы в Симферополь, спустя 15 минут после взлёта в аэропорту «Жуковский», совершило жёсткую посадку в кукурузном поле.

Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек-4

Из-за столкновения с птицами, у лайнера загорелся двигатель. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек-7

# Самолет # Фотофакт

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