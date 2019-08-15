Число пострадавших при аварийной посадке самолёта в Подмосковье достигло 74 человек

Новости России. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолёта в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больнице остаётся один человек.

Напомним, воздушное судно которое следовало из Москвы в Симферополь, спустя 15 минут после взлёта в аэропорту «Жуковский», совершило жёсткую посадку в кукурузном поле.