В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского

Новости Израиля. В Иерусалиме двое подростков напали с ножами на полицейского. В ответ правоохранители открыли огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Иерусалиме двое подростков напали с ножами на полицейского. В ответ правоохранители открыли огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате – оба несовершеннолетних погибли, сам полицейский ранен. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Всё произошло в историческом центре города, куда ежедневно приезжают тысячи паломников и туристов со всего мира.