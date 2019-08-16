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В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского

16 августа 2019 09:04
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Новости Израиля. В Иерусалиме двое подростков напали с ножами на полицейского. В ответ правоохранители открыли огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского-1

В результате – оба несовершеннолетних погибли, сам полицейский ранен. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского-4

В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского-6

Всё произошло в историческом центре города, куда ежедневно приезжают тысячи паломников и туристов со всего мира.

# Нападение # Фотофакт

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