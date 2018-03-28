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Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

28 марта 2018 08:59
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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.  

Как сообщают информагентства, Ким Чен Ын находился с визитом в Китае с 25 по 28 марта. Помимо иных тем, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове.  

Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином -1

Фото: Синьхуа  

Во время переговоров Си Цзиньпин сказал, что КНР ценит действия КНДР по улучшению обстановки в регионе. По его словам, китайская сторона призывает поддерживать стабилизацию межкорейских отношений и содействовать проведению мирных переговоров.  

Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином -4

Фото: Синьхуа  

Высший руководитель КНДР сообщил, что готов встретиться с руководством США и Республики Корея.  

Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином -7

Фото: Синьхуа  

Во время переговоров обсуждался ещё ряд вопросов относительно развития двусторонних отношений.  

Отмечается, что поездка стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера с момента его избрания.  

# Си Цзиньпин # Международная политика # Ким Чен Ын

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