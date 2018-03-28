Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщают информагентства, Ким Чен Ын находился с визитом в Китае с 25 по 28 марта. Помимо иных тем, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Фото: Синьхуа

Во время переговоров Си Цзиньпин сказал, что КНР ценит действия КНДР по улучшению обстановки в регионе. По его словам, китайская сторона призывает поддерживать стабилизацию межкорейских отношений и содействовать проведению мирных переговоров.

Фото: Синьхуа

Высший руководитель КНДР сообщил, что готов встретиться с руководством США и Республики Корея.

Фото: Синьхуа