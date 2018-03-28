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28 марта в России – день траура по погибшим при пожаре в Кемерово

28 марта 2018 06:22
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Новости России. В связи с трагедией в Кемерово 28 марта в России объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране будут приспущены государственные флаги.

Учреждениям культуры и телевидению предложено отказаться от развлекательных программ. Власти региона окажут помощь семьям погибших и пострадавших.

28 марта в России – день траура по погибшим при пожаре в Кемерово-1

28 марта в России – день траура по погибшим при пожаре в Кемерово-3

Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе не менее 40 детей. До сих пор в больнице остаются 13 человек.

Белорусы также скорбят по погибшим в Кемерово. К российскому посольству в Минске продолжают нести цветы. А сегодня, 28 марта, здесь откроется книга соболезнований.

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В нашей стране также будут скорректированы сетки вещания национальных каналов телевидения и радио. Сегодня из эфира будут исключены развлекательные программы.

28 марта в России – день траура по погибшим при пожаре в Кемерово-6

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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