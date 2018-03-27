Более 140 дипломатов из 26 стран высланы в Россию из-за дела Скрипаля

В общей сложности, на родину вернутся свыше 140 сотрудников российских диппредставительств. Несколько часов назад об отзыве посла из Москвы для консультаций заявил премьер-министр Болгарии.

Происходящее связано с резонансным делом об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный Лондон заявил, что они были отравлены веществом, якобы разработанным в России. В Москве все обвинения отрицают и напоминают, что еще в 2017 году все химическое оружие на территории страны было уничтожено под наблюдением ОЗХО.