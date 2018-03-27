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Более 140 дипломатов из 26 стран высланы в Россию из-за дела Скрипаля

27 марта 2018 17:39
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Новости России. Массовая высылка российских дипломатов набирает обороты. К Великобритании присоединились уже 26 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 140 дипломатов из 26 стран высланы в Россию из-за дела Скрипаля-1

Помимо стран-участниц ЕС о выдворении послов заявили США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия. Последними присоединились Ирландия и Молдова.

Более 140 дипломатов из 26 стран высланы в Россию из-за дела Скрипаля-4

В общей сложности, на родину вернутся свыше 140 сотрудников российских диппредставительств. Несколько часов назад об отзыве посла из Москвы для консультаций заявил премьер-министр Болгарии.

Более 140 дипломатов из 26 стран высланы в Россию из-за дела Скрипаля-7

Происходящее связано с резонансным делом об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный Лондон заявил, что они были отравлены веществом, якобы разработанным в России. В Москве все обвинения отрицают и напоминают, что еще в 2017 году все химическое оружие на территории страны было уничтожено под наблюдением ОЗХО.

# Фотофакт # Международная политика

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