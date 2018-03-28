В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ

Новости России. Мир скорбит по погибшим в результате пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта в России объявлен траур.

По всей стране приспущены государственные флаги. На телевидении и в эфире отменены все развлекательные программы.



«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово

Сегодня, 28 марта, в Кемерово начались церемонии прощания с погибшими. На траурные мероприятия приходят не только родственники и близкие, но и сотни жителей города.