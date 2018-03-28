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В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ

28 марта 2018 08:23
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Новости России. Мир скорбит по погибшим в результате пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта в России объявлен траур.

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ-1

По всей стране приспущены государственные флаги. На телевидении и в эфире отменены все развлекательные программы.

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово

Сегодня, 28 марта, в Кемерово начались церемонии прощания с погибшими. На траурные мероприятия приходят не только родственники и близкие, но и сотни жителей города.

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ-4

По всей России проходят памятные акции. Стихийный мемориал организован на Манежной площади в Москве. Туда нескончаемым потоком идут люди. Они несут цветы, игрушки и свечи.

Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, более 40 из которых – дети.

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ-7

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ-9

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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