В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ

Новости России. Мир скорбит по погибшим в результате пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта в России объявлен траур.
Новости России. Мир скорбит по погибшим в результате пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта в России объявлен траур.
По всей стране приспущены государственные флаги. На телевидении и в эфире отменены все развлекательные программы.
«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово
Сегодня, 28 марта, в Кемерово начались церемонии прощания с погибшими. На траурные мероприятия приходят не только родственники и близкие, но и сотни жителей города.
По всей России проходят памятные акции. Стихийный мемориал организован на Манежной площади в Москве. Туда нескончаемым потоком идут люди. Они несут цветы, игрушки и свечи.
Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, более 40 из которых – дети.