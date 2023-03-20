Медведев пригрозил суду в Гааге гиперзвуковой ракетой

Зампред Совбеза РФ Медведев пригрозил ударить российской гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге, пишет ТАСС.

Все ходят под Богом и ракетами, можно представить точечное применение «Оникса» с корабля Российской Федерации по гаагскому ведомству, приводит его слова агентство. Медведев отметил, что суд в Гааге не страна НАТО с ее жителями, военные действия даже не стартуют. «Будут бояться, никто не пожалеет», – сказал зампред Совета безопасности РФ. Подытожив, Медведев посоветовал судьям внимательно следить за небом.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза уже комментировал выдачу ордера на арест президента России Путина Международным уголовным судом. Он отметил, что МУС зря предпринимает действия в отношении крупнейшей ядерной державы. По поводу ордера на арест российского лидера высказался его пресс-секретарь Песков, назвав происходящее неприемлемым, Российская Федерация не признает его юрисдикцию.