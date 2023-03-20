США и Южная Корея провели военные учения

США и Южная Корея провели очередные военные учения. Маневры состоялись менее чем в 30 километрах от границы с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз американские солдаты совместно с южнокорейскими провели воздушно-десантные операции. Главная цель – подготовиться к воздушному штурму и продемонстрировать военный потенциал союзников. Учения Соединенных Штатов и Южной Кореи проводятся на фоне запусков баллистических ракет Пхеньяном. В КНДР испытания назвали предупреждением для Вашингтона и Сеула на фоне продолжающихся военных учений.