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США и Южная Корея провели военные учения

20 марта 2023 07:25
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США и Южная Корея провели очередные военные учения. Маневры состоялись менее чем в 30 километрах от границы с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Южная Корея провели военные учения-1

На этот раз американские солдаты совместно с южнокорейскими провели воздушно-десантные операции. Главная цель – подготовиться к воздушному штурму и продемонстрировать военный потенциал союзников. Учения Соединенных Штатов и Южной Кореи проводятся на фоне запусков баллистических ракет Пхеньяном. В КНДР испытания назвали предупреждением для Вашингтона и Сеула на фоне продолжающихся военных учений.

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# Военные учения # Фотофакт

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