Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом

Новости мира. Ким Чен Ын остановился в одном из отелей в центре города. До старта американо-корейского саммита осталось чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Ким Чен Ын остановился в одном из отелей в центре города. До старта американо-корейского саммита осталось чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для лидеров обеих стран эта встреча станет уже второй. Как и предыдущая, она будет посвящена урегулированию ситуации на корейском полуострове.
Напомним: первая встреча глав США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ.
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