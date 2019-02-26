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Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом

26 февраля 2019 08:18
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Новости мира. Ким Чен Ын остановился в одном из отелей в центре города. До старта американо-корейского саммита осталось чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом -1

Для лидеров обеих стран эта встреча станет уже второй. Как и предыдущая, она будет посвящена урегулированию ситуации на корейском полуострове.

Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом -4

Напомним: первая встреча глав США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ.

«У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита

# Международная политика # Фотофакт

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