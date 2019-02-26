Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом

Новости мира. Ким Чен Ын остановился в одном из отелей в центре города. До старта американо-корейского саммита осталось чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для лидеров обеих стран эта встреча станет уже второй. Как и предыдущая, она будет посвящена урегулированию ситуации на корейском полуострове.