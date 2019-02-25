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25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

25 февраля 2019 18:39
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Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом-1

Напоминаем, воздушное судно следовало рейсом Дакка–Дубай. Во время полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал разговора с премьер-министром Бангладеш. В этой связи самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Читтагонга. Там же началась спецоперация.

25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом-4

Несмотря на уговоры правоохранителей сдаться, 25-летний преступник продолжал вести себя агрессивно. В ходе спецоперации он был убит. Никто из 142 пассажиров судна не пострадал.

# Нападение # Фотофакт

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