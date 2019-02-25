25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, воздушное судно следовало рейсом Дакка–Дубай. Во время полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал разговора с премьер-министром Бангладеш. В этой связи самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Читтагонга. Там же началась спецоперация.