25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, воздушное судно следовало рейсом Дакка–Дубай. Во время полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал разговора с премьер-министром Бангладеш. В этой связи самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Читтагонга. Там же началась спецоперация.
Несмотря на уговоры правоохранителей сдаться, 25-летний преступник продолжал вести себя агрессивно. В ходе спецоперации он был убит. Никто из 142 пассажиров судна не пострадал.